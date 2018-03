Aos 54 anos, Gloria Pires posta foto de biquíni e surpreende fãs: ‘Que corpo é esse?’

(Foto: reprodução/ Instagram) Glória Pires

Gloria Pires, de 54 anos, surpreendeu muita gente nesta quinta, 22, com o seu corpão. A atriz aproveitou que hoje é dia de #TBT (hashtag usada para relembrar momentos do passado) e postou no Instagram uma foto da semana passada.

Na imagem, Gloria aparece deitada de biquíni ao lado de uma piscina e com a barriga chapada.“Pode #tbt da semana passada? No meio de uma semana de muito trabalho, dá uma saudade desse descanso gostoso”, escreveu a interprete de Beth, de O outro lado do Paraíso, na legenda do post.

Os fãs logo começaram a tecer elogios à atriz. “Linda! Ainda quero chegar na sua idade plena assim”, escreveu uma internauta. “No Brasil não tem mulher que supera você”, disse outra. “Muito linda! Tirei o chapéu”, falou um fã, enquanto outro mandou: “Uau! Que corpo é esse?”.

Confira abaixo:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Veja musas cinquentonas que nos encantam

Claudia Raia – 50 anos

Créditos: Divulgação/Shape

Brooke Shields – 52 anos

Brooke Shields

Créditos: Reprodução/Social Magazine

Cláudia Ohana – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luiza Brunet – 55 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Solange Frazão – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Sharon Stone – 59 anos

Créditos: Reprodução/@ManifestoMedia

Cláudia Ohana – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Cláudia Ohana – 55 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Isadora Ribeiro – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Patricia Pillar – 53 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Demi Moore – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Pamela Anderson – 50 anos

Créditos: Divulgação

Maitê Proença – 59 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Courteney Cox – 53 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Maitê Proença – 59 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Isadora Ribeiro – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Brooke Shields – 52 anos

Créditos: Divulgação

Cláudia Ohana – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Courteney Cox – 53 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Courteney Cox – 53 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Maitê Proença – 59 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Débora Bloch – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Demi Moore – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Solange Frazão – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Marisa Tomei – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Patricia Pillar – 53 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Sandra Bullock – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Pamela Anderson – 50 anos

Créditos: Divulgação

Sharon Stone – 59 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luma de Oliveira – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Sharon Stone – 59 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luiza Tomé – 56 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luiza Brunet – 55 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luiza Tomé – 56 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Solange Frazão – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Heather Locklear – 55 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luiza Brunet – 55 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Sharon Stone – 59 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Débora Bloch – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Patricia Pillar – 53 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Sandra Bullock – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Pamela Anderson – 50 anos

Créditos: Divulgação

Solange Frazão – 54 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Monica Bellucci – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Isadora Ribeiro – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Sharon Stone – 59 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Monica Bellucci – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Isadora Ribeiro – 52 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luiza Brunet – 55 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Luiza Tomé – 56 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Patricia Pillar – 53 anos

Créditos: Instagram/Facebook/Reprodução

Pamela Anderson – 50 anos

Créditos: Divulgação

Claudia Raia – 50 anos

Créditos: Divulgação/Shape

Claudia Raia – 50 anos

Créditos: Divulgação/Shape

Claudia Raia – 50 anos

Créditos: Divulgação

Claudia Raia – 50 anos

Créditos: Divulgação

Claudia Raia – 50 anos

Créditos: Divulgação

