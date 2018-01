Aos 46 anos, morre Dolores O’Riordan, vocalista do The Cranberries

(Foto: reprodução)

Dolores O’Riordan, vocalista da banda The Cranberries, morreu nesta segunda-feira, 15, em Londres, aos 46 anos. A causa ainda não foi revelada, mas de acordo com a TV estatal da Irlanda a morte da cantora foi repentina.

O The Cranberries foi um dos maiores nomes da música dos anos noventa e emplacou hits como Zombie, Linger, Dreams e Ode to My Family nas rádios do mundo todo.

Formado na cidade de Limerick, na Irlanda, o grupo lançou o primeiro álbum, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, em 1993 . Mas foi com No Need to Argue, de 1994, que se tornou-se um fenômeno mundial de vendas.

Dolores O’Riordan deixa três filhos. Que triste =/

Fonte: Vírgula UOL