Aos 46 anos, atriz Selma Blair revela ter esclerose múltipla

A atriz Selma Blair, de 46 anos, disse sofrer de esclerose múltipla. A estrela postou uma selfie no Instagram em que aparece no camarim da série que está filmando para a Netflix. Ela começa a legenda agradecendo a figurinista Allisa Swanson: “ela não só desenha as roupas, como cuidadosamente coloca minhas pernas dentro das calças, veste as blusas, abotoa meu casaco e me oferece seu ombro para me equilibrar. Eu tenho esclerose múltipla”.

Selma disse ainda que “pela graça de Deus e produtores compreensivos”, tem um trabalho E, continuou: “eu estou perdendo minhas habilidades. Eu caio. Eu derrubo coisas. Minha memória está nublada. Meu lado direto está pedindo direção como um GPS quebrado. Mas estamos fazendo isso. Damos risada, não sei exatamente o que eu farei, mas estou fazendo meu melhor”.

A atriz disse que recebeu o diagnóstico na noite do dia 16 de agosto e, desde então, tem contado com o apoio de amigos, como os atore Freddie Prinze e Sarah Michelle.



Natasha Lyonne

Na série ‘Orange is the New Black’, Lyonne interpreta a personagem Nicky Nichols, que luta contra o vício em drogas. O que algumas pessoas não sabem é que Lyonne tem lutado com os mesmos problemas que sua personagem. Durante a primeira temporada, é possível ver uma cicatriz em seu peito. Ela é real. A cicatriz é da cirurgia cardíaca que ela fez devido a uma infecção cardíaca provocada pelo uso de drogas. Lyonne teve alguns anos sombrios enquanto fazia uso pesado de drogas, ao lado de outras celebridades famosas, como Lindsay Lohan e Tara Reid. Agora, ela está sóbria e desfrutando de uma carreira bem sucedida

Créditos: Reprodução

Courteney Cox

Em 2009, Cougar Town foi ao ar pela primeira vez e encantou alguns telespectadores. A série mostrava uma mãe, recentemente divorciada, que estava aprendendo a namorar novamente. A personagem era vivida por Courteney Cox, que cerca de um ano depois, se separou de David Arquette, com quem estava casada há 11 anos. Acabou, que Cox passaria pelo mesmo processo que seu personagem, uma mãe recentemente divorciada e aprendendo a viver solteira novamente.

Créditos: Reprodução

Robert Downey Jr

Em ‘Abaixo de Zero’, Robert Downey Jr. viveu um viciado em drogas. Mais tarde, o ator contou enfrentar os mesmo problemas. Atualmente, o ator diz estar sem usar drogas.

Créditos: Reprodução

Edie Falco

Edie Falco teve problemas com drogas e passou por um longo processo de recuperação. A atriz foi estrela de Nurse Jackie, uma enfermeira viciada em remédios.

Créditos: Reprodução

River Phoenix

River Phonix estrelou o filme Garotos de Programa (1991), em que vivia um viciado em drogas. Três anos depois, o ator sofreu overdose de uma mistura de cocaína e heroína, do lado de fora da boate Viper Room, em Hollywood. Ele tinha apenas 23 anos.

Créditos: Reprodução

Cynthia Nixon

No filme ‘James White’ (2015), Cynthia Nixon viveu uma mãe com câncer terminal. O filme mostra a relação do filho com a sua mãe. Meses antes de começar a filmar a produção, a mãe de Cynthia morreu de câncer. Além disso, alguns anos antes, a atriz foi diagnosticada com um câncer de mama.

Créditos: Reprodução

Jemima Kirke

Jemima Kirk viveu Jessa no seriado ‘Girls’. Na série, a personagem queria fazer um aborto porque achava que estava grávida. No fim, descobre que nem grávida está. A atriz Jemima Kirk contou que fez um aborto quando tinha 22 anos e ninguém ficou sabendo de sua gravidez, nem seus pais.

Créditos: Reprodução

John Travolta

John Travolta viveu o agente do FBI Sean Archer em A Outra Face (1997). No longa, o personagem fica traumatizado após perder um filho. Em 2009, o ator perdeu o filho de 16 anos, Jett, que teve complicações após uma convulsão.

Créditos: Reprodução

Lewis MacDougall

Em ‘Sete Minutos Depois da Meia-Noite’, o ator vive um menino que precisa lidar com a doença terminal da mãe. Na vida real, o ator também precisou enfrentar a doença e morte da mãe, que tinha esclerose multípla.

Créditos: Reprodução

Liam Neeson

O ator perdeu a esposa, Nathasa, após um grave acidente de esqui, em 2009. Em 2011, ele gravou o filme A Perseguição, que fala de um caçador que tenta sobreviver contra o ataque de lobos, no Alasca. Acontece que na produção, o protagonista precisa escrever uma carta para a esposa, para se despedir. O diretor aproveitou a vivência de perda de Liam e pediu que ele escrevesse como se fosse para Natasha.

Créditos: Reprodução

Mark Rylance

Na série ‘Wolf Hall’, o ator vive Thomas Cromwell, um estadista inglês que perde as duas filhas. Antos antes, Mark pedeu a filha, vítima de hemorragia cerebral, com 28 anos.

Créditos: Reprodução

Nicole Kidman

A atriz viveu uma mãe que tem filhos adotados. Na vida real, Nicole tem dois filhos adotados e chegou a dizer que sofreu proconceito por isso.

Créditos: Reprodução

Oprah Winfrey

A apresentadora viveu uma ex-escrava abusada sexualmente em A Bem-Amada. Oprah já contou que também conviveu com abuso durante a infância e adolescência. Ela teve um filho aos 14 anos, que morreu uma semana após o nascimento. No filme, a personagem vive uma situação semelhante, com o desaparecimento de seus filhos

Créditos: Reprodução

Will Smith

Will Smith descobriu que o pai tinha um câncer em estágio terminal três semanas após começar as gravações de Beleza Oculta (2017). No filme, o personagem lida com a morte da filha, que é vítima de uma doença. O ator chegou a falar que o filme o ajudou a se preparar para a morte do pai.

Créditos: Reprodução

