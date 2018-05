Aos 44 anos, Letícia Spiller exibe boa forma em ensaio nu

A atriz Letícia Spiller divulgou fotos de um ensaio nu feito em Orlando, nos Estados Unidos, pela Day Dream Fotografia. Aos 44 anos, Letícia esbanjou boa forma e sensualidade nas fotos, e ainda exibiu uma tatuagem “secreta” nas costas. A atriz compartilhou foto e um link para o ensaio completo em sua conta no Instagram.

Leia maisDe Galisteu a Letícia Spiller, veja antes e depois de musas da TV …Filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller é detido no Rio

Ela recebeu elogios de fãs nas redes sociais. “Que trabalho lindo, também com essa modelo fica fácil fotografar. Linda demais”, escreveu @bobqueirozjr. “Acabei de entrar no site e achei muito bacana os ensaios. Fotos que despertam a imaginação de qualquer homem. Tu és maravilhosa Letícia”, comentou o internauta @fabiojoga8.

Leticia Spiller em ensaio nu feito em Orlando, nos Estados Unidos7

Créditos: DayDreamFotografia

Leticia Spiller em ensaio nu feito em Orlando, nos Estados Unidos3

Créditos: DayDreamFotografia

Leticia Spiller em ensaio nu feito em Orlando, nos Estados Unidos4

Créditos: DayDreamFotografia

Leticia Spiller em ensaio nu feito em Orlando, nos Estados Unidos6

Créditos: DayDreamFotografia

Leticia Spiller em ensaio nu feito em Orlando, nos Estados Unidos2

Créditos: DayDreamFotografia

Leticia Spiller em ensaio nu feito em Orlando, nos Estados Unidos

Créditos: DayDreamFotografia

Fonte: Vírgula UOL