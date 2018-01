Aos 44 anos, Kate Moss ainda é a top model mais rock n’ roll do planeta

(Foto: Masamitsu Tomita) Kate Moss

Kate Moss, a top model mais rock and roll do planeta, está completando 44 anos nesta terça, 16. Vamos combinar que, nesses mais de 25 anos de carreira, é muito difícil que alguém que habite o globo terrestre não tenha visto ou ouvido falar em Miss Moss, certo? Essa capricorniana linda, louca e feiticeira que já estampou centenas de capas de revistas e campanhas de grandes marcas é um ícone de uma época, e vive intensamente como ninguém.

Para celebrar essas quatro décadas e meia de Miss Moss, relembramos alguns momentos de sua vida em que ela deu aquela escapadela das passarelas e se aventurou no mundo selvagem do rock and roll; seja participando de clipes, curtindo festas com rockstars, posando junto com eles e até dando umas beijocas, por que não?

Vê aí e saiba um pouco mais sobre essa Deusa:

1. Talvez você não tenha percebido, mas a moça que aparece no clipe Delia’s Gone, de Johnny Cash é ela sim, Kate Moss.

2. Essa é clássica! Miss Moss dançou, rebolou, sensualizou e foi até o chão em um pole dance no clipe de I Just Don’t Know What To Do With Myself, do White Stripes. Uma combinação perfeita.

2. Em 2016, ela foi escolhida para homenagear Elvis Presley no clipe de The Wonder of You. Tem coisa mais rock and roll do que isso?

3. Em 2011, Moss se casou com Jamie Hince, o guitarrista mega estiloso do duo The Kills. O casal se divorciou em 2016. Uma pena, pois eram tão bonitos juntos.

(Foto: reprodução)

4. Muito antes disso, lá na década de noventa, Moss namorou por quatro anos um dos atores mais desejados de Hollywood, Johnny Depp.

(Foto: reprodução)

5. Ela também teve vários affairs com os rockstars mais crazy do planeta, como Pete Doherty, do The Libertines e Babyshambles, e Bobby Gillespie, do Primal Scream.

(Foto: reprodução)

6. Até Courtney Love, do Hole e viúva de Kurt Cobain, disse que já deu ‘uns pegas’ em Kate Moss. Não duvidamos.

(Foto: reprodução)

Parabéns, Kate! Que você continue cheia de atitude e sambando na cara da sociedade dos politicamente corretos por muitos anos ainda. A gente agradece! <3

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

1 de 17

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva/AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Fabio Moreno/Photo RioNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Fabio Moreno/Photo RioNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Fabio Moreno/Photo RioNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Fabio Moreno/Photo RioNews

Kate Moss de biquíni na sacada do hotel Fasano

Créditos: Gabriel Reis e Delsom Silva / AgNews

Fonte: Vírgula UOL