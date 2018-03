Reprodução/Instagram Aos 42 anos, mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco, é musa fitness

Mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco vem ganhando seguidores nas redes sociais ao mostrar boa forma aos 42 anos. Adepta do pilates e da alimentação saudável, ele mostra detalhes de sua rotina de exercícios.

No Instagram, Karina soma mais de 190 mil seguidores. Tal mãe, tal filho, Lucas Lucco pode dizer com tranquilidade: “Minha mãe é uma sereia”.

Lucas Lucco lançou , uma parceria com Pabllo Vittar, Paraíso, no fim de janeiro. A música tem 57 milhões de visualizações.

Fonte: Vírgula UOL