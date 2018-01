Aos 42 anos, ex-BBB exibe corpão em ensaio fitness

Divulgação O ex-BBB Daniel Fontes

Aos 42 anos, Daniel Fontes vem chamando a atenção por exibir sua boa forma nas redes sociais. Recentemente, o ex-bbb fotografou como modelo para uma marca de roupas fitness em São Paulo e arrancou curtidas e suspiros no Instagram. “Homão da porra“, comentou uma seguidora. “Para de ser lindo“, postou outra.

Vale destacar que o participante da 17ª edição do Big Brother Brasil já foi atleta profissional quando atuou como jogador de basquete em vários clubes regionais fora do Brasil, em países como Estados Unidos, França, Espanha, Portugal e Itália.

Divulgação Ex-bbb atacando de modelo

E por falar no reality show da TV Globo, o BBB 18 estreia no próximo dia 22 de janeiro com a participação de 14 brothers e com apresentação de Tiago Leifert.





As 10 piores decisões do público na história do BBB

A eliminação de Tina na 2ª semana do BBB 2

Qualquer vídeo de melhores momentos do BBB que você for buscar por aí, a Tina paneleira estará presente. Mesmo sendo puro entretenimento, a loira foi eliminada na segunda semana do BBB 2

Créditos: TV Globo/Divulgação

A eliminação de Íris Stefanelli no BBB 7

O triângulo amoroso entre Siri, Fani e Alemão era a melhor coisa do BBB 7 e, de todos eles, o mais dispensável era loiro, que acabou ganhando a 7ª edição. Mesmo com uma rivalidade divertidíssima entre Fani e Íris, no paredão do amor, que opôs Siri e Diego, a sister foi a eliminada.

Créditos: TV Globo/Divulgação

A eliminação de Jaque Khury no BBB 8

Jaque Khury foi a PRIMEIRA eliminada do BBB 8. Dá pra acreditar? A edição que coroou o bom moço Rafinha (que está aonde hoje mesmo?) tirou a chance dessa celebridade de carreira estável de causar muito naquela casa.

Créditos: TV Globo/Divulgação

A vitória de Marcelo Dourado no BBB 10

Marcelo Dourado passou pelo BBB 4 do jeito mais óbvio: despercebido. No seu retorno, na 10ª edição, se caracterizou por comentários homofóbicos e machistas contra as mulheres e os homossexuais na casa, especialmente Dicésar. Mesmo assim, ganhou e com imenso apoio popular. Ok, né.

Créditos: TV Globo/Divulgação

Ariadna 1ª eliminada no BBB 11

O preconceito falou mais alto e tirou Ariadna do BBB 11 na primeira. Declaradamente transgênero, a morena tinha potencial para ser uma boa participante, mas foi indicada logo no primeiro paredão e sofreu com a rejeição do público, que cansou de fazer piadas com sua opção de gênero.

Créditos: TV Globo/Divulgação

A vitória de Fael no BBB 12

O BBB sofreu muito por conta da paixão de seu público pelos caubóis. Fael foi mais um deles. Sem graça e com pouco a acrescentar na rotina da casa, o brother foi quietinho até a final, onde foi campeão com 92% (!) dos votos.

Créditos: TV Globo/Divulgação

A eliminação de Angélica no BBB 15

Uma das mais afetadas pelas decisões do público, a 15ª edição tinha participantes interessantes, mas o espectador, em sua maioria, gostava mais de ouvir as crônicas de Adrilles do que dos afrontes de Angélica, por exemplo, eliminada com 65% dos votos ainda na primeira metade do reality, quando estava começando a causar confrontos na casa.

Créditos: TV Globo/Divulgação

A vitória de Cezar Lima no BBB 15

Até hoje ninguém consegue explicar a vitória de Cezar Lima. Uma verdadeira planta no programa, o brother não conversava com ninguém, não brigava, não sorria, não fazia nada que justificasse o entretenimento. Mas, né, o público gostou.

Créditos: TV Globo/Reprodução

A eliminação de Mayara no BBB 17

A saga do sétimo voto tinha tudo para pegar fogo se Mayara voltasse do paredão, mas o público preferiu a falta de posicionamento de Vivian do que as promessas de barraco da sister. Aí ficou a chatice que ficou mesmo.

Créditos: TV Globo/Reprodução

A eliminação de Elis no BBB 17

Elis era uma mulher irreverente, com claríssimos problemas de relacionamento e comportamento, além de ser absolutamente excêntrica e irônica. Ou seja, a participante ideal para um reality show desse tipo. Mesmo assim, em sua melhor fase, a morena foi eliminada pelo público com 80% dos votos em um PAREDÃO TRIPLO. Aí não dá, né?

Créditos: TV Globo/Reprodução

A eliminação de Ilmar contra Marcos, no BBB 17

Ficou bastante claro que Marcos passou de todos os limites morais quando, ao vivo em rede nacional, inventou que a polícia havia ido até os Estúdios Globo bater na porta do BBB 17, pois Ilmar estava devendo 3 meses de pensão. Além disso, o brother foi acusado de atitudes machistas durante todo o dia anterior e causou até a entrada de uma psicóloga na casa para acalmar os colegas de confinamento, que alegaram estarem com medo dele. Mesmo assim, Ilmar foi eliminado no paredão daquela semana, e Marcos ficou.

Créditos: TV Globo/Reprodução

A eliminação de Marinalva no BBB 17

Marcos agrediu, intimidou e violentou Emilly psicologicamente. Deveria ter sido expulso, mas não foi. Ainda assim, nada justifica o público ter considerado essa atitude tão irrelevante a ponto de resolver tirar Marinalva com 77% dos votos.

Créditos: TV Globo/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL