Aos 42 anos, Angelina Jolie fala sobre beleza: “vejo meu envelhecimento e amo”

Angelina Jolie, 42 anos, concedeu uma entrevista para a revista InStyle e falou sobre maquiagem, beleza e envelhecimento.

A atriz contou que tem se achado muito parecida com sua mãe (Marcheline Bertrand) atualmente. “Olho no espelho e vejo muito da minha mãe e isso me alegra. Eu vejo meu envelhecimento e eu amo, porque isso significa que estou viva – estou vivendo e ficando mais velha”, afirmou.

“É claro que não gosto de ter uma marca estranha causasa por uma gravidez, é claro. Vejo minhas falhas. Mas o que eu vejo e gosto não tem nada a ver com estrutura ou aparência. É mais que eu vejo a face da minha família. Vejo a minha idade”, afirmou.

Angelina disse que tem um kit básico de maquiagem e não gosta de nada pesado. “Não gosto de ter que depender de um maquiador. Fico muito mais confortável com só um pouco de corretivo nas minhas olheiras. Esse é o meu principal”, contou.

“Minha mãe usava pouca maquiagem. Mas ela tinha um kit especial para eventos certos e feriados, festas”, completou.





