Ao vivo: Tite convoca seleção brasileira para Copa do Mundo da Rússia

A exatamente um mês do início da Copa de Mundo da Rússia, os nomes dos 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira no mundial serão definidos hoje (14). O técnico Tite anuncia, a partir das 14h, no Rio de Janeiro, a lista dos convocados.

Nomes como os de Marcelo, Miranda, Neymar e Gabriel Jesus têm presença garantida no mundial. Porém, Tite ainda deixou algumas dúvidas. Por exemplo, quem ocupará a lateral-direita após a lesão de Daniel Alves? E quem será o terceiro goleiro?.

O Brasil estreia contra a Suíça no dia 17 de junho, um domingo, às 15h, em Rostov do Don. O segundo jogo da primeira fase é numa sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h, em São Petersburgo, contra a Costa Rica. O terceiro jogo será no dia 27, uma quarta-feira, às 15h, em Moscou, no Estádio Spartak, contra a Sérvia.

