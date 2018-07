Ao vivo: Rússia e Croácia se enfrentam por última vaga nas semifinais

Rússia e Croácia jogam logo mais às 15h em Sochi pela última vaga na semifinal da Copa do Mundo. Se a Rússia passar, essa será a melhor posição da equipe na história. Se a Croácia vencer, terá a possibilidade de repetir ou ir além da melhor campanha que já alcançou: terceiro lugar, em 1998. Será o primeiro encontro entre as seleções numa Copa do Mundo.

Ouça o jogo ao vivo no player abaixo:

Acompanhe lance a lance:

O time anfitrião tem o entusiasmado da torcida, que se surpreendeu com os resultados da primeira fase e com a classificação sobre a Espanha, nos pênaltis. Naquele jogo, a Rússia, depois que empatou o jogo, se fechou na defesa e segurou o resultado para eliminar a campeã do mundo de 2010 e uma das favoritas ao título deste ano.

A campanha russa começou com uma vitória na abertura da Copa por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita e depois com um 3 a 1 diante do Egito. A classificação já estava garantida quando perdeu para o Uruguai por 3 a 0. Nas oitavas, o goleiro Akinfeev foi o melhor jogador em campo durante os 120 minutos e depois defendeu dois pênaltis.

A Croácia teve uma fase de grupos perfeita. Venceu a Nigéria por 2 a 0, quando o craque Modric fez o gol e as principais jogadas da equipe. O resultado que chamaria a atenção do mundo viria em seguida, quando ganhou da Argentina, de Messi, por 3 a 0. O meia croata fez de novo a diferença. No último jogo da fase, jogadores foram poupados, mas, mesmo assim, o time venceu a Islândia por 2 a 1.

A partida mais dura ocorreu nas oitavas, quando eliminou a Dinamarca nos pênaltis. O jogo começou com um gol do rival. O empate veio três minutos depois, com gol do atacante Madzukic. No final do segundo tempo, a Croácia teve a chance de ganhar nos pés de Modric, mas o goleiro dinamarquês Schmeichel defendeu. Na disputa de pênaltis, Subasic defendeu três chutes e classificou a equipe para as quartas.

Ficha do jogo:

Rússia x Croácia

7 de julho, às 15h

Arena em Sochi

Fonte: Agência Brasil