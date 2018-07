Ao vivo: Inglaterra e Suécia se enfrentam pelas quartas de final

As seleções da Inglaterra e da Suécia se enfrentam agora em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Samara.

As equipes têm estilos semelhantes e fazem campanhas boas na competição. Ambas têm uma derrota e duas vitórias na primeira fase. Nas oitavas, tiveram páreos duros. A Suécia venceu a Suíça por 1 a 0 e a Inglaterra ganhou nos pênaltis da Colômbia, após empate no tempo regular em 1 a 1.

A Suécia se destacou até agora pela postura forte na defesa, levou apenas os dois gols no jogo em que perdeu da Alemanha. Liderada pelo zagueiro Andreas Granqvist, a equipe tem um ataque rápido municiado pelo craque do time, o meia Emil Forsberg. Na primeira fase da competição, além da derrota para a Alemanha, os suecos ganharam da Coreia do Sul por 1 a 0 e do México por 3 a 0. Nas oitavas, mandaram embora a Suíça em jogo equilibrado: 1 a 0.

A Inglaterra teve um caminho mais tranquilo nas duas primeiras rodadas: venceu a Tunísia por 2 a 1 e emplacou uma goleada no Panamá por 6 a 1. No terceiro jogo, quando não utilizou a equipe principal, perdeu para a Bélgica por 1 a 0 e escapou de um eventual encontro com o Brasil nas quartas. A equipe fechou as oitavas com o artilheiro da competição, o atacante Harry Kane, que tem seis gols. Um deles foi marcado justamente contra a Colômbia. A equipe sofreu o empate aos 47 minutos do segundo tempo em gol feito pelo zagueiro Mina. Os britânicos passaram pela primeira vez nos pênaltis em um Mundial.

Dois jogos, dois empates

Inglaterra e Suécia já se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, ambas na fase de grupo, em que as duas se classificaram para seguir na competição. Nunca ocorreu de uma ficar no Mundial e a outra não. No primeiro encontro, no dia 2 de junho de 2002, no Japão, a partida terminou 1 a 1. Ambas passaram com cinco pontos em um grupo que tinha também a Argentina, que foi embora para casa.

Quatro anos depois, as duas seleções voltaram a duelar na África do Sul, com empate em 2 a 2, no dia 20 de junho de 2010. Naquela oportunidade, a Inglaterra passou com sete pontos e a Suécia ficou com cinco.

Ficha do jogo:

Inglaterra x Suécia

7 de julho, às 11h

Arena Samara

Fonte: Agência Brasil