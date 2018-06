Ao vivo: Brasil enfrenta Sérvia de olho em uma vaga nas oitavas

Após um empate na estreia contra a Suíça e uma vitória no sufoco contra a Costa Rica, a seleção brasileira chega à última rodada da primeira fase da Copa do Mundo pelo Grupo E, como a maioria das seleções do mundial: dependendo de um bom resultado para chegar às oitavas de final. O terceiro desafio do Brasil é contra a Sérvia. O jogo começa às 15h (horário de Brasília) e terá transmissão da Rádio Nacional do Rio de Janeiro a partir das 14h. Para escutar a partida, clique no player abaixo:

A Agência Brasil também vai atualizar todos os lances da partida. Para acompanhar mais detalhes sobre o confronto, confira abaixo.

A matemática da seleção brasileira é relativamente simples: se ganhar ou empatar com a Sérvia, está classificado. Se perder, a seleção terá que torcer por uma derrota da Suíça para que a vaga seja decidida nos critérios de desempate: saldo de gols, gols marcados, confronto direto (lembrando que Brasil e Suíça empataram) e número de cartões.

Com a classificação de Suécia e México já definida no Grupo F, o Brasil sabe que vai enfrentar os suecos se ficar em primeiro lugar no grupo e que pega os mexicanos se ficar em segundo. Independentemente do adversário na próxima fase, a seleção brasileira entra em campo em busca de uma vitória não só para garantir a vaga como também para recuperar a confiança para a sequência do mundial.

Para a partida, o técnico Tite tem dois desfalques certos. Danilo ainda se recupera da lesão de um músculo no quadril que o tirou do jogo contra a Costa Rica e não foi escalado para o confronto. Douglas Costa, que sentiu uma lesão na coxa direita, também está fora da partida. Nenhum dos jogadores é considerado titular do time.

Tite vai repetir a escalação do jogo contra a Costa Rica. O time deve entrar em campo com Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Seguindo o rodízio de capitães, Tite vai dar a faixa para Miranda neste jogo. No ataque, o destaque da seleção tem sido Phillipe Coutinho. Com dois gols, ele é o artilheiro do time no mundial.

A Sérvia também briga por uma vaga na próxima fase. Depois de vencer a Costa Rica e perder, de virada, para a Suíça, os sérvios dependem dos três pontos para se classificar. Com o empate, o adversário do Brasil fica na dependência de uma derrota da Suíça para que a vaga seja decidida nos critérios de desempate.

Para tentar o trunfo contra o Brasil, a Sérvia conta com o jogo aéreo como principal arma. No ataque, Mitrovic, com 1,89m, é o principal destaque da equipe. Em bolas paradas, o centroavante pode receber o reforço do volante Matic (1,94m). A média de altura da seleção sérvia é de 1,88m.

De acordo com informações do site da Fifa, a Sérvia deve jogar com Stojkovic; Rukavina, Milenkovic, Veljkovic e Kolarov; Matic, Sergej, Ljalic, Tadic e Kostic; Mitrovic. O técnico do time é Mladen Krstajic.

A arbitragem de Brasil e Sérvia ficará por conta do iraniano Alireza Faghani. Ele foi o árbitro que apitou a final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro entre Brasil e Alemanha (medalha de ouro para o Brasil) e será auxiliado pelos também iranianos Reza Sokhandan e Mohammed Mansouri.

No histórico de confrontos, o Brasil leva larga vantagem perante o adversário (que herdou o histórico da antiga Iugoslávia no futebol). Em 19 confrontos, foram 10 vitórias brasileiras contra duas do adversário. O último confronto entre as seleções foi em 2014. Na ocasião, o Brasil venceu a Sérvia por 1 a 0.

Em Copas do Mundo, os times já se enfrentaram quatro vezes. Em 1930 (primeiro jogo do Brasil em Copas), a Iugoslávia ganhou por 2 a 1. O Brasil devolveu a derrota em 1950: 2 a 0. Em 1954 e 1974, foram dois empates: 1 a 1 e 0 a 0.

Fonte: Agência Brasil