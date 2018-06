Ao som de Kendrick Lamar, ‘Creed II’ ganha primeiro trailer

(Foto: divulgação) Creed II

Fãs de Rocky Balboa, preparem seu corações, pois o primeiro trailer de Creed II, nova sequência da franquia criada por Sylvester Stallone foi divulgado nesta quarta, 20.

Com trilha do rapper Kendrick Lamar, o vídeo mostra Adonis Creed (Michael B. Jordan) querendo provar ao mundo (e para si próprio) que é um grande lutador de boxe, assim como seu pai Apollo Creed (Carl Weathers), morto em Rocky IV pelas mãos da máquina de combate russa Ivan Drago (Dolph Lundgren).

O grande atrativo do longa é que Creed terá que lidar com o passado e enfrentará o filho de Drago no ringue, interpretado pelo boxeador Florian Munteanu. Rocky também volta à cena para apoiá-lo e treiná-lo enquanto faz um tratamento de câncer.

A direção é de Steven Caple Jr. e tem estreia marcada para 21 de novembro de 2018.

Antes e depois: atores dos filmes do Rocky:

Sylvester Stallone, o Rocky Balboa

Créditos: reprodução filme/divulgação

Carl Weathers, o Apollo Creed

Créditos: reprodução filme/divulgação

Talia Shire, a famosa Adrian

Créditos: reprodução filme/divulgação

Burt Young, o Paulie

Créditos: reprodução filme/divulgação

Mr. T, o Clubber Lang de 'Rocky III'

Créditos: reprodução filme/divulgação

Hulk Hogan, o Thunderlips de 'Rocky III'

Créditos: reprodução filme/divulgação

Dolph Lundgren, o Ivan Drago de 'Rocky IV'

Créditos: reprodução filme/divulgação

Brigitte Nielsen, a Ludmilla de 'Rocky IV'

Créditos: reprodução filme/divulgação

Tommy Morrisson, o Tommy Gun de 'Rocky V'

Créditos: reprodução filme/divulgação

Antonio Tarver, o Mason Dixon de 'Rocky Balboa'

Créditos: reprodução filme/divulgação

Fonte: Vírgula UOL