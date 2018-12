Ao lado dos filhos, Jason Momoa dança Haka em première de ‘Aquaman’

O ator Jason Momoa fez uma performance de haka ao lado dos filhos durante première do filme ‘Aquaman’, na última quarta-feira (12), em Hollywood. Lola, de 11 anos, e Nakoa-Wolf, de 9, participaram da dança tradicional da tribo Maori, originária da Nova Zelândia.

O havaiano de 39 anos, que foi uma das estrelas da série ‘Game of Thrones’, é o protagonista do longa. Segundo o site Daily Mail, para viver Arthur Curry nos cinemas, o ator teve uma dieta restrita por vários meses: “se eu como, engordo. Geneticamente, é difícil para mim ficar trincado. Mas, agora, só estou comendo pão e manteiga”.

Fonte: Vírgula UOL