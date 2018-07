Ao lado de Túlio Gadêlha, Fátima Bernardes encara touro mecânico e se diverte em festa julina

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

Leia maisChris Brown é preso por agressão após show na FlóridaNicki Minaj responde comentário de Pabllo Vittar no Instagram e …

Fátima Bernardes se divertiu em uma festa de São João ao lado do namorado, o advogador Túlio Gadêlha, no Rio de Janeiro. Vestidos à caráter, os dois participaram de brincadeiras e até encararam o touro mecânico.

“Agora foi minha vez de conhecer o São João dos cariocas”, disse Túlio Gadêlha, que é pernambucano e já levou Fátima para conhecer festas juninas nordestinas.

Fátima Bernardes e Túlio

“Êta mulher arretada. Vamo simbora! Vaqueira braba”, diz o namorado ao ver Fátima arrasando no touro mecânico.

Confira os vídeos:

Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes Túlio Gadêlha (@fatinhatulio) em 6 de Jul, 2018 às 8:43 PDT

Uma publicação compartilhada por Fátima BernardesTúlio Gadêlha (@fatinhatulio) em 6 de Jul, 2018 às 8:58 PDT

Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes Túlio Gadêlha (@fatinhatulio) em 6 de Jul, 2018 às 5:12 PDT

Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes Túlio Gadêlha (@fatinhatulio) em 6 de Jul, 2018 às 5:11 PDT

Fonte: Vírgula UOL