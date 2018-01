Anvisa determina apreensão de lote falsificado de Botox

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada hoje (17) no Diário Oficial da União determina a proibição da distribuição, do comércio e do uso, bem como a apreensão e a inutilização do lote C3239C3 do medicamento Botox 100 U (toxina botulínica), pó liofilizado.

De acordo com a publicação, a empresa Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda., detentora do registro do medicamento, identificou a falsificação do lote por apresentar características divergentes daquelas registradas na Anvisa.

“O produto é falso e não foi fabricado pela verdadeira produtora do Botox”, informou a agência, por meio de nota. “Como se trata de uma falsificação, não há qualquer garantia sobre a origem e composição do medicamento, o que pode trazer riscos à saúde dos usuários. A toxina botulínica é um medicamento injetável e só pode ser prescrito por profissionais médicos ou odontólogos”.

Fonte: Agência Brasil