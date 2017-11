Antonio Joaquim na mira

O conselheiro afastado do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), Antonio Joaquim, saiu para o ataque e repudiou a divulgação dos materiais apreendidos em sua residência e gabinete. Ele disse que a divulgação tem cunho político e a intenção de “ferir sua honra e manchar sua dignidade” em função da sua pretensão em disputar o governo de Mato Grosso na eleição do próximo ano. O conselheiro foi alvo da Operação Malebolge deflagrada pela Polícia Federal em 14 de setembro deste ano. Ele e outros quatro conselheiros foram afastados do cargos por suspeita de terem recebido propina de R$ 53 milhões do ex-governador Silval Barbosa.

“Desde o primeiro momento em que manifestei publicamente meu interesse em disputar o pleito 2018, passei à condição automática de alvo principal das investidas de políticos que temem serem derrotados pela democracia, bem como agentes públicos e membros de instituições que sonham em participar da vida política partidária, valendo-se das prerrogativas constitucionais inerentes à função”, disse em nota.

Além de jóias, dinheiro e uma arma, foram apreendidos pela PF na residência e no gabinete de Antonio Joaquim documentos que são considerados verdadeiras bombas no meio político.