Antônia Fontenelle diz que Globo não a chama para trabalhar por causa de Flávia Alessandra

Antônia Fontenelle foi excluída do direito à herança deixada pelo diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012. Em vídeo divulgado em seu Instagram, ela decidiu desabafar.

A atriz acusou Flávia Alessandra, ex-mulher de Marcos Paulo, de atrapalhar sua carreira profissional.

“Uma vez, um diretor da TV Globo falou, ‘eu morro de medo de te chamar para trabalhar porque não sei quem protege a Flávia aqui dentro. Tenho medo que sobre para mim’. Tem gente que não me chama pra trabalhar porque sabe que dona Flávia Alessandra tem um protetor forte na TV Globo. Eu tô me referindo à TV Globo, mas muita gente não me chama pra trabalhar por causa dessa confusão toda”, afirmou.

Fontenelle ainda disse que vai recorrer da decisão da Justiça e que não vai desistir de ser reconhecida como herdeira.

“Vocês querem me enterrar viva, me enlouquecer? Eu não sabia eu tinha tanta importância. Vocês não querem só o que é de vocês? Vocês querem a minha parte também? Eu vou lutar por ela até o fim. Não pra mim, mas por mim e pelo o que me é de direito. Me deixem em paz, pelo amor de Deus. Me deixem viver. Me deixem trabalhar”, completou.

A briga da atriz na Justiça é com as filhas do diretor: Giulia, do casamento com Flávia Alessandra, Vanessa, filha de Marcos Paulo com uma ex-modelo italiana e Mariana, do relacionamento com Renata Sorrah.

Fonte: Vírgula UOL