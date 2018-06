Antártica está derretendo mais rápido que nunca, diz estudo

Nova pesquisa coloca cidades costeiras em ameaça de enchentes constantes até o final do século

A Antártica já perdeu 3 trilhões de toneladas de gelo nos últimos 25 anos, segundo um estudo feito pela Universidade de Leeds. A taxa de derretimento do gelo do continente está subindo e cientistas alertam países sobre as consequências do aumento do nível dos oceanos, segundo o Independent. Em 25 anos, o derretimento causou uma elevação de 8mm no nível dos oceanos.

Pesquisadores acreditam em uma aumento de 15 cm até o final do século. Essa situação, deixaria cidades costeiras em constantes enchentes. “A última vez que fizemos essa pesquisa, concluímos que o derretimento do gelo estava contribuindo para uma elevação de 0.2 mm no nível do mar. Nos últimos cinco anos, esse índice passou para 0.6 mm por anos. Três vezes mais”, explicou o líder da pesquisa Andrew Shepherd sobre a urgência do problema.

4 anos de lixo acumulado

Ensaio alerta para poluição ambiental e desperdício

Créditos: Antoine Repassé

Fonte: Vírgula UOL