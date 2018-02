Antagonismo do Tempo

Para o dicionário tempo é: duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem, já antagônico significa: forte oposição de ideias, incompatibilidade, rivalidade.

Faço uso dessas palavras, para serem titulo desse desabafo.

Hoje a justiça de Mato Grosso, concedeu liberdade à João Arcanjo Ribeiro, após 15 anos de reclusão. Em alguns comentários da noticia na imprensa, li pessoas escreverem que o condenado, já cumpriu bastante tempo de cadeia, que já ficou muito tempo preso, etc e etc.

Passei o natal de 2014 no Rio de Janeiro, ao lado de Dona Josephina Paes de Barros, mãe de Sávio Brandão, meu esposo, pai do meu filho, Sávio Brandão Neto. Nesse ano era o primeiro natal, após a morte de seu primogênito, que Dona Josephina se permitiu comemorar. Sentamos todos a mesa, o jantar já estava servido, ela pediu a palavra, mas, a emoção a dominou, veio o choro, a saudade, a falta, e neste momento vi, que apesar de 12 anos passados, a dor de uma mãe que perde um filho é perene, para essa mãe 12 ou 15 anos são alguns segundos, e como se a dor rivalizasse com o tempo, ela se opõe ao tempo. E o que para alguns é muito tempo, para ela……….

Esses dias meu filho, se sentou a mesa de almoço, e me disse:

Mãe, as pessoas falam tantas coisas do meu pai. Tenho muita vontade de tê-lo conhecido.

Quando o Sávio foi assassinado em 2002, em frente ao prédio da Folha do Estado, eu estava com 7 meses de gravidez, tive muitos problemas, por causa da tragédia que se abateu em minha vida, Sávio estava muito feliz, com a chegada do primeiro filho, tínhamos muito planos, que de uma hora para outra, foram todos ceifados. Sempre expliquei para o meu filho todo o ocorrido, conforme ele ia crescendo e se tornando capaz de entender os fatos, Sávio é um adolescente feliz, inteligente e muito amoroso. Mas, carrega com ele a vontade de ter conhecido o pai, e não apenas uma foto no porta retrato do criado da sua cama. Ahhhhh!!!, essa vontade não cessa, por mais estórias que são contadas, ela só faz aumentar, rivaliza com o tempo se opõe a ele. Sávio tem 15 anos hoje, é essa vontade infelizmente será eterna.

Acredito na justiça, entretanto, tenho uma certeza:

Ela entende muito pouco de tempo.

Izabella Correa Costa Girotto