‘Anos 80 me inspirou’, diz Emanuelle Araújo sobre personagem de série da Netflix

(Foto: Netflix / Mauricio Santana) Emanuelle Araújo

Após os sucessos de 3% e O Mecanismo, a Netflix aposta suas fichas na nova produção brasileira Samantha!, que estreia em 6 de julho. Com 7 episódios, a série de comédia narra a história de uma ex-celebridade mirim dos anos 80 (vivida pela atriz Emanuelle Araújo) que hoje se apega aos últimos vestígios da fama para tentar voltar aos holofotes.

Nesta segunda, 25, o elenco de Samantha! se reuniu em uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo e contou um pouco mais sobre a série: “Quando recebi o esboço do primeiro episódio e comecei a ler, tive um estímulo, um interesse muito grande nesse universo de programa de TV dos anos oitenta, de uma ex-atriz mirim decadente”, conta Emanuelle.

“Mas, independente da prateleira em que a Samantha se coloca, ela é uma uma mulher que tem um sonho e isso me seduziu muito, em poder construir essa persona que pode ser como alguém que a gente conhece ou já conheceu, ou até está em nosso imaginário. Essa é a força da personagem”, define a atriz.

Porém, Samantha não vive apenas de sonhos e precisa lidar com dramas da vida real. Dodói, seu marido interpretado por Douglas Silva, é uma ex-estrela do futebol que tenta voltar para casa depois de passar mais de uma década na prisão. “A história também fala de afeto, de família e relações dentro desse universo”, completa Emanuelle.

Com esse roteiro, não tem como não pensar em personagens da vida real, como Simony do Balão Mágico, por exemplo, que pode – ou não – ter inspirado a personagem principal. “Tem referências do Trem da Alegria e, sobretudo, do Balão Mágico para compor essas figuras. Mas, para mim, a composição começou com a relação dos personagens”, diz o ator Rodrigo Pandolfo, que ao lado de Emanuelle, atua como ex-integrante do grupo infantil fictício Turminha Plimplom.

“Claro que tem vários ícones na minha cabeça”, reforça Emanuelle sobre as inspirações, mas sem citar nenhum nome em especial. “Eu cresci nos anos oitenta, assim como a Samantha, e assisti a muitos programas infantis, então tenho esses ícones todos na memória. Mas procurei ir além e não só me inspirei nas figuras da TV, mas no comportamento dos anos oitenta. O não-politicamente correto faz muito parte do perfil da Samantha. Esse universo foi algo que me inspirou mais do que especificamente uma figura”, conclui.

