Anitta vibra com indicação ao Grammy Latino: ‘Cheguei onde sempre sonhei’

(Foto: divulgação) Anitta

Nesta quinta-feira, 20, a Academia Latina da Gravação anunciou os indicados a 19ª edição do Grammy Latino, e Anitta recebeu duas indicações: na categoria de “Melhor Canção Urbana” com a música Downtown, e em “Melhor Fusão/Interpretação Urbana” com Sua Cara, através do Major Lazer e juntamente de Pabllo Vittar.

Pelo Twitter, a cantora vibrou: “Eu não consigo acreditar. Nem tô conseguindo pensar numa legenda tamanha a minha emoção. Pela primeira vez na minha carreira fui indicada ao Grammy. Eu cheguei onde sempre sonhei, meu Deus”.

Confira:

Eu não consigo acreditar. Nem tô conseguindo pensar numa legenda tamanha é a minha emoção. Pela primeira vez na minha carreira fui indicada ao Grammy. Eu cheguei onde sempre sonhei, meu Deus. pic.twitter.com/C5GduSXXIe

— Anitta (@Anitta) 20 de setembro de 2018

Além de Anitta, outro brasileiro recebeu duas indicações: Chico Buarque. O cantor está concorrendo nas categorias “Álbum do Ano”, sendo essa a do prêmio mais importante da noite, e em “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” com o disco Caravanas.

O 19º Grammy Latino acontecerá em 15 de novembro, em Las Vegas, EUA. O famoso MGM Grand Garden Arena será a sede da cerimônia, que premia o melhor da música cantada em espanhol e português.

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018:

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Fonte: Vírgula UOL