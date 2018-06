Anitta vai mostrar processo de escolha de seu novo clipe durante um mês no IGTV

Anitta

O IGTV acabou de ser lançando, mas já tem novidade boa rolando por lá. Anitta vai usar a plataforma para mostrar como é o processo de escolha de um novo single, durante um mês! O novo clipe da cantora será anunciado no dia 20 de julho.

Durante o vídeo, que mostra bastidores de uma reunião de trabalho, Anitta contou que os fãs não participarão ativamente da escolha, mas acompanharão o processo de como ela é feita.

As músicas que estão no páreo são as inéditas Medicina e Remédio. Qual será que vai ganhar?! O IGTV está sendo disponibilizado aos poucos para todos os usuários.

Fonte: Vírgula UOL