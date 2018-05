Anitta sobre assistir filme pornô: ‘Eu adoro. Se os homens veem, é o mesmo para nós’

(Foto: divulgação) Anitta

Em recente entrevista à GQ mexicana, Anitta falou sobre alguns assuntos ‘calientes’, incluindo pornografia. Ao ser questionada se assiste a filmes pornôs, a poderosa respondeu: “Claro, eu adoro. Se eles (os homens) veem, é o mesmo para nós”.

Em outro momento, perguntaram de onde a indecência de Anitta vem (fazendo trocadilho com a música Indecente). “Eu gosto de polêmica, mas não de maneira ruim. Gosto de fazer as pessoas discutirem algo importante. Se um homem fica com 20 mulheres é visto como normal, mas para uma mulher é algo visto como ruim. É preciso fazer algo, discutir esse tema”, diz a popstar brasileira, chamada de ‘Rainha’ e ‘bela morena’ na matéria.

Perguntas quentes continuaram durante a entrevista: “Você se considera uma provocadora?”. “Sim! Mas no sentido de trocar pensamentos, de mostrar coisas que criem uma discussão. Isso é ser provocadora”, diz Anitta.

Fonte: Vírgula UOL