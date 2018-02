Anitta revela que precisou refazer duas plásticas porque ficaram malfeitas

(Foto: divulgação) Anitta

Em entrevista à Marie Clarie, Anitta revelou que precisou refazer duas de suas plásticas, a do nariz e dos seios, porque não ficaram do jeito que imaginava e chegavam a atrapalhá-la: “As primeiras cirurgias que realizei no nariz e nas mamas foram por estética, mas tive que corrigi-las porque ficaram malfeitas”, diz.

“A do nariz me prejudicou até no trabalho. Me esforçava muito para cantar porque o canal da respiração ficou estreito e vivia com as amígdalas inchadas”, conta a popstar brasileira.

Anitta também falou ao site que já fez lipoaspiração no abdômen e colocou preenchimento nos lábios.

Anitta para Marie Claire

Anitta

Anitta é capa da revista ‘Marie Claire’

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL