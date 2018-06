Anitta revela que Liam Payne, do One Direction, está vindo ao Brasil

(Foto: reprodução/ vídeo)

Leia maisDe biquíni, Ludmilla ensina coreografia do hit ‘Dim Dim Dim’Gretchen sobre 2ª temporada de reality: ‘Estamos negociando de …

Pelo Instagram Stories, Anitta postou um vídeo ao lado de Liam Payne, do One Direction, e revelou que o astro inglês está vindo ao Brasil nesta segunda-feira, 4 de junho.“Ele vai fazer TV, de tudo um pouco no Brasil…Agarrar”, disse a brasileira.

A vinda repentina de Liam ao país é uma surpresa, pois não foi divulgada. Mas, é provável que seja para trabalhar na divulgação de sua nova música Familiar, com J Balvin, lançada semanas atrás.

Anitta encontrou Liam Payne neste fim de semana nos bastidores do MTV Miaw no México, onde levou o prêmio de Hit do Ano por Downtown.

Confira o post:

@LIAMPAYNE VIRÁ AO BRASIL NA SEMANA QUE VEM!!

De acordo com @Anitta, o cantor virá pra cá para divulgar o seu trabalho! pic.twitter.com/37S1bFiTFC

— Febre Teen (@FebreTeen) 3 de junho de 2018

Fonte: Vírgula UOL