Anitta: rádios se preparam para tocar ‘Medicina’

Acabou a Copa, mas nós temos Anitta. A popstar número 1 do Brasil está com seu próximo single engatilhado. Tanto que o National-Report, site que faz monitoramento de mídia em rádios de países como Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, revelou que rádios latinas já estão adicionando a faixa em sua grade de programação.

A informação deixou a base de fãs da cantora bastante animada. Recentemente, Anitta falou sobre os comentários negativos sobre a série documental Vai Anitta. “Se não gosta de mim, é só não assistir. É só escolher outra coisa”, disse, em vídeo no Instagram.

Anitta

“Não é porque está na Netflix que você é obrigado a assistir, é só passar e ver outra coisa. Inclusive, tenho várias indicações que posso dar para vocês”, disse. “Você não precisa demonstrar seu ódio”, completou.

Para a revista Variety, dos Estados Unidos, a produção indica apelo internacional da popstar brasileira. “Sabe aquela expressãozinha que a gente usa: ‘A minha vida está tão louca que daria uma série’? Pois é. A minha deu”, disse em vídeo, durante o anúncio.

Fonte: Vírgula UOL