Anitta mostra a mãe em vídeo e brinca: “Tá solteira, hein, gente!”

Anitta

Com a Dia dos Namorado chegando por aí, Anitta compartilhou um vídeo em seu Stories, no Instagram, em que faz as vezes de “cupida”.

Desta vez, a cantora mostra a mãe, Mirian Macedo, e até tenta arranjar um date para ela. “Tá solteira, hein, gente?”, disse a cantora, filmando a mãe.

A mãe de Anitta

“Ela tá solteira desde quando eu me entendo por gente”, continuou. “E vou continuar”, rebateu Mirian. “Mamãe só quer saber dos dogs”, disse ainda Anitta.

Fonte: Vírgula UOL