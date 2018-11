Anitta lança ‘Solo’, EP com três músicas, videoclipes e idiomas diferentes

(Foto: divulgação) Anitta

Leia mais’Estar no topo é resultado de muito trabalho’, diz Wesley …Em show em São Paulo, Noel Gallagher espanta chuva tocando hits …

Anitta não para. Nesta sexta, 9, a poderosa lançou Solo, EP com três músicas cantadas em três idiomas diferentes: português, espanhol e inglês. Para ilustrar ainda mais a novidade, cada canção ganhou um videoclipe inédito.

Veneno, a música que abre o trabalho é cantada em espanhol. No clipe, Anitta sensualiza ao meio de vários corpos semi-nus em movimento e envoltos de lama. Em outra cena, exibe cobras rastejando pelo seu pescoço. Ao todo foram usadas 29 serpentes na gravação. Haja coragem para gravar.

Não Perco Meu Tempo é a canção em português do EP. A letra fala sobre relacionamentos e como o título sugere, o refrão diz: “Não perco meu tempo mais”. No vídeo, cenas calientes de Anitta beijando várias pessoas: homens, mulheres, jovens, velhos, brancos, negros, ruivos, albinos, etc.

Para fechar o EP vem Goals, cantada em inglês e produzida pelo hitmaker Pharrel Williams.“É uma letra linda, me apaixonei no momento que ouvi e me inspirei nela para ter a ideia do clipe. É um dos trabalhos mais bonitos que já fiz”, diz Anitta sobre a canção que também trata sobre relacionamentos. O clipe é cheio de muito brilho.

Ouça e assista abaixo:

Veja também: Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Mais galerias

Noel Gallagher e Foster The People: Summer Break Festival 2018

Wesley Safadão

Marília Mendonça

Mais galerias

Noel Gallagher e Foster The People: Summer Break Festival 2018

Wesley Safadão

Marília Mendonça

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284245’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL