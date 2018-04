Anitta fez música para o marido e canção é cantada pela primeira vez pro Belo

Anitta e Thiago

No último Anitta entrou no Grupo, programa do Multishow, Anitta finalmente revelou a música feita para o marido e interpretada por Belo. A canção se chama Do Nada e super romântica.

“Eu fiquei pensando no que dar de presente para ele. Escrevi uma música, liguei para o Belo, pedi para ele cantar e dei de presente de aniversário”, afirmou.

“Todo mundo fica louco para ouvir essa música e agora o belo vai cantar pra gente. Eu sou uma mulher maravilhosa!”, finalizou. Belo disse que esse foi o presente mais romântico e criativo que já viu.

No Stories do Instagram, Thiago Magalhães, que é super fã do cantor, brincou com o presente. “Belo presente”, escreveu.

.@anitta assistindo ao seu arquivo (realmente) confidencial e levando uma ~pequena~ TROLLADA + @cantorbelo cantando a música que @anitta escreveu pro Thiago = EU AMO ESSE PROGRAMA! #AnittaEntrouNoGrupo pic.twitter.com/nCMMY6KC6E

— Multishow (@multishow) 18 de abril de 2018

Fonte: Vírgula UOL