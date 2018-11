Anitta fala sobre documentário e privacidade: “Eu amo câmeras, não me importo com isso”

Anitta

Leia mais”Tô esperando você me dar”: mensagem cortada faz Anitta se …Guitarrista do Queen fala sobre atuação de Rami Malek: “Ele é …

Anitta surgiu em um vídeo divertido para a Netflix para falar um pouquinho mais sobre o documentário Vai, Anitta, já disponível na plataforma de streaming.

O melhor de tudo: a cantora concedeu a entrevista enquanto recebia uma massagem! Durante o papo relaxante, ela contou que não se sentiu incomodada com as câmeras seguindo sua rotina todo momento.

“Eu sou uma pessoa que ama câmera, não me importo com isso. Eu amo câmeras invadindo a minha intimidade”, afirmou.

A Netflix questionou ainda se, em algum momento, ela queria que as câmeras não estivesse ali. “Pelo contrário, eu queria ter uma câmera na minha testa”, se divertiu.

E qual o momento que ela mais gostou? “Foi quando Vai, Malandra estourou e bateu todos os meus recordes”, contou.

Confira o vídeo:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Ela sempre foi sincerona!

Créditos: Reprodução/Twitter

Quando é fã, é bem gente como a gente!

Aqui foi o da em que ela conheceu a Rihanna!

Créditos: Reprodução/Twitter

Sabe como responder os machistas de plantão!

Créditos: Reprodução/Twitter

Na verdade, tem resposta pra tudo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Pra tudo mesmo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Já falamos que ela é ótima nas respostas aos fãs?

Créditos: Reprodução/Twitter

É verdadeira!

Uma fã quis saber a cor de calcinha que ela usou no Ano Novo, porque fez um super sucesso no ano anterior! E ela foi sincera…

Créditos: Reprodução/Twitter

Mas faz questão de mostrar que a vida não é fácil!

Créditos: Reprodução/Twitter

Também já fez aquele corte de cabelo que deu muito errado!

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Já teve problemas com o transporte público

Créditos: Reprodução/Twitter

Exagera nos lanches!

Créditos: Reprodução/Twitter

Ama comer besteira!

Créditos: Reprodução/Twitter

Tem problemas para colocar tudo o que quer na mala de viagem!

Créditos: Reprodução/Twitter

Rainha das indiretas

Créditos: Reprodução/Twitter

Manda recados certeiros!

Créditos: Reprodução/Twitter

Ela sempre foi sincerona!

Créditos: Reprodução/Twitter

Quando é fã, é bem gente como a gente!

Aqui foi o da em que ela conheceu a Rihanna!

Créditos: Reprodução/Twitter

Sabe como responder os machistas de plantão!

Créditos: Reprodução/Twitter

Na verdade, tem resposta pra tudo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Pra tudo mesmo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Já falamos que ela é ótima nas respostas aos fãs?

Créditos: Reprodução/Twitter

É verdadeira!

Uma fã quis saber a cor de calcinha que ela usou no Ano Novo, porque fez um super sucesso no ano anterior! E ela foi sincera…

Créditos: Reprodução/Twitter

Mas faz questão de mostrar que a vida não é fácil!

Créditos: Reprodução/Twitter

Também já fez aquele corte de cabelo que deu muito errado!

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Já teve problemas com o transporte público

Créditos: Reprodução/Twitter

Exagera nos lanches!

Créditos: Reprodução/Twitter

Ama comer besteira!

Créditos: Reprodução/Twitter

Tem problemas para colocar tudo o que quer na mala de viagem!

Créditos: Reprodução/Twitter

Rainha das indiretas

Créditos: Reprodução/Twitter

Manda recados certeiros!

Créditos: Reprodução/Twitter

Mais galerias

Titi Glagliasso

Maisa Silva

Nick Jonas

Mais galerias

Titi Glagliasso

Maisa Silva

Nick Jonas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1272575’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL