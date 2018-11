Anitta estreia série na Netflix e revela ter tido depressão: ‘Não conseguia gravar’

Leia maisAzealia Banks sobre vinda ao Brasil: ‘Adoraria gravar com Pabllo …Christina Aguilera é impedida de cantar em um bar de Nova …

Nesta sexta, 16, estreia na Netflix a série documental Vai Anitta, em que mostra de pertinho os bastidores e a intimidade da maior estrela do pop brasileiro. “Deixei filmar tudo e não pedi para editar nada. A câmera ia até embaixo do edredom”, revela Anitta em coletiva de imprensa realizada nesta manhã de segunda, 12. “Tem coisas que ninguém sabe sobre a minha vida e que são mostradas na série”, diz.

São seis episódios que acompanham os shows no Brasil, as viagens pelo mundo, as gravações de clipes e a interação que a pop star tem com os fãs nas redes sociais. Uma rotina mega agitada e intensa. Porém, a série também revela que a poderosa é humana e precisou lidar com uma crise de depressão no meio das filmagens.

“Tive uma crise de depressão e a série mostra isso. Mas, tem um vácuo nesse período, pois fiquei uns três, quatro meses sem conseguir filmar. Não conseguia gravar, nem ter câmeras por perto”, conta Anitta. “Todo mundo teve que parar e esperar que eu melhorasse para que pudesse voltar às gravações. Sabe, por ser famosa e ter sucesso as pessoas acham que estou sempre feliz. Falo um pouco disso e do que eu comecei a pensar para poder caminhar”.

Em outro momento mais descontraído da coletiva, Anitta, que agora está solteira, brinca: “Eu assisti a série esses dias e pensei: Por que eu não me arrumei mais? Por que eu não coloquei maquiagem nesse dia ou fiz o cabelo? Tem dias que eu estava bem destruída, mas eu não deixava de registrar nada porque não estava glamourosa, não. O público vai me ver com raiva, estressada, chorando, feliz, apaixonada e com a minha família. Do jeito que eu sou”.

Mesmo sem ainda nem estrear, a cantora já tem planos para uma segunda temporada da série: “Deixei um gostinho pra galera querer ver outras coisas em uma próxima temporada”.

Não quer ser atriz

Embora Anitta tenha um pé dentro da televisão; seja apresentando programas no canal Multishow ou mesmo lidando com câmeras ao redor na série da Netflix, ela revela que não tem a menor vontade ou intenção de seguir carreira como atriz:

“No final do ano passado recebi uma proposta inacreditável para ser atriz, em que eu precisaria ficar alguns meses trabalhando em Nova York. Isso iria me colocar em um patamar que eu nunca havia pensado. Mas, agradeci e recusei a oferta, pois escolhi ser cantora e ser atriz não é uma coisa que está no meu coração”.

Sobre o assunto, Anitta finaliza: “Acho que não era a hora mesmo. É melhor subir um degrau de cada vez do que pegar o elevador e ir direto ao último andar e não saber como sustentar isso depois”.

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Incrível

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Rodrigo Sinhá/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Rodrigo Sinhá/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Créditos: Twitter/Reprodução

Anitta

Anitta e Marina Morena

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta no México

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Almodóvar e Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta e Kim Kardashian

Vocês concordam que Anitta lembra a nossa musa Kim Kardashian?

Créditos: Reprodução/Twitter

Anitta

Anitta e Luan Santana

Créditos: Reprodução/Youtube

Anitta

Anitta e Luan Santana

Créditos: Reprodução/Youtube

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/ Glamour

Anitta

Créditos: Reprodução/ Glamour

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: VIP/Divulgação

Anitta

Créditos: Gabriel Quintão

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Gabriel Quintão

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação/Corpo a Corpo

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

