Anitta, Ed Sheeran e J Balvin estão entre os artistas mais ouvidos de 2018

(Foto: divulgação) Anitta

Neste fim de semana, o Deezer divulgou a lista dos dez artistas mais ouvidos em 2018 no serviço de streaming. O primeiro lugar do Top 10 ficou com o cantor colombiano J Balvin, seguido pelo inglês Ed Sheeran em segundo lugar. O rapper canadense Drake foi o terceiro mais ouvido do ano.

Anitta ficou em 10º lugar no ranking. Porém, vale ressaltar que a cantora é a única mulher no Top 10 e também única artista brasileira. Ou seja, esse décimo lugar é nosso e com orgulho. Vai, Anira!

Confira os dez mais ouvidos segundo o Deezer.

1 – J Balvin

2 – Ed Sheeran

3 – Drake

4 – Jul

5 – David Guetta

6 – Damso

7 – Maître Gims

8 – Xxxtentacion

9 – Imagine Dragons

10 – Anitta

Confira também; ‘Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018’:

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

Fonte: Vírgula UOL