Anitta e Maluma voltam a se seguir no Instagram

Parece que a maior briga do pop latino acabou!

Nesta semana, Anitta e Maluma voltaram a se seguir no Instagram:

Quinta-Feira dia de #TBT né mores. Anitta e Maluma voltaram a se seguir no Instagram. pic.twitter.com/vuJvWIpwvG

— Projeto Anitta (@ProjetoAnittaBR) 10 de maio de 2018

Ninguém sabe exatamente o que rolou entre os dois, mas, no meio de 2017, eles pararam de se seguir nas redes sociais e a brasileira fez um grande desabafo no Twitter: “Por que as pessoas são tão egoístas e inseguras? Sejam confiantes, galera. Sejam honestos. Não tenham medo de compartilhar as coisas com os outros. Competição é a coisa mais burra e estúpida com a qual eu já lidei. Ajude pessoas que ajudaram você, seja grato. O mundo dá voltas, e gira, gira, gira…”, ela escreveu em uma série de postagens em inglês.

O rumor que corria era que Maluma não ficou nada feliz de ver Anitta indo atrás de uma carreira internacional, achando que o mercado não teria espaço para os dois. A cantora havia lançado a sua primeira incursão no mercado mundial com Switch, uma parceria com Iggy Azalea. Já o colombiano foi apresentado ao mundo em novembro do ano anterior, em uma colaboração que fez com a conterrânea Shakira.

Em julho de 2016, Anitta e Maluma também haviam feito uma parceria. Juntos, lançaram a faixa Sim ou Não:

Fonte: Vírgula UOL