Anitta deixa de seguir ex no Instagram e flerta com jogador colombiano

(Foto: reprodução/ Instagram) montagem

Leia maisGweneth Lee, ex-modelo fatura R$ 10 mil por mês postando foto de …Mark Ruffalo dá spoiler sobre Vingadores 4 e é ‘demitido’ pelos …

Solteira há um mês, Anitta deixou de seguir o ex-marido Thiago Magalhães no Instagram e tem flertado com o jogador colombiano James Rodríguez, de 27 anos, pela mesma rede social. A cantora brasileira vem comentando em praticamente todos os posts do craque.

Em foto recente, Rodríguez aparece segurando uma raquete de tênis de mesa e pergunta: “Alguém pode ganhar de mim?”. Anitta responde: “Eu” com um emoji sorrindo. Em outro post, que mostra o jogador de uniforme em campo, ela elogia: “Amigo guapo” (amigo bonito).

Neste fim de semana, o craque postou uma selfie com sua filhinha e Anitta enviou um emoji com olhinhos de corações.

Se isso não é um flerte, não sabemos o que é. Confira abaixo:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Anitta e James Rodriguez no Instagram

Créditos: reprodução Instagram

Mais galerias

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Mais galerias

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1294078’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL