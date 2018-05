Anitta critica ‘Vingadores: Guerra Infinita’, é detonada e apaga post

Anitta

Leia mais’Vingadores: Guerra Infinita’ fatura US$ 1 bilhão em apenas 11 …Atores de ‘Vingadores’ fizeram uma tatuagem pra celebrar os …

Anitta fez um post no Twitter falando sobre Vingadores: Guerra Infinita e não agradou nadinha os fãs da franquia.

“Perda de tempo do dia: assistir Vingadores: Guerra Infinita”, escreveu a cantora.

Tweet de Anitta

Logo em seguida, vários usuários da rede social deixaram mensagem para a funkeira. “Perda de tempo são as suas músicas, sua fuleira”, disse um. “Amiga, acho que você vai ser bastante criticada”, apontou uma fã.

Tweet de Anitta

Assim, Anitta decidiu apagar a publicação. “Apagand meu tweet sobre não ter gostado do filme por motivos de: não pode não gostar”, afirmou.

“Amo tudo, amo todos e paz na terra da liberdade”, ironizou a estrela em seguida.

Tweet de Anitta

Fonte: Vírgula UOL