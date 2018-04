Anitta anuncia show em Paris com ingressos até R$ 500

(Foto: divulgação) Anitta

Anitta anunciou nesta quarta, 11, que fará um show em Paris, França. O concerto da poderosa está marcado para o dia 26 de junho, no Le Trianon, uma das casas de shows mais icônicas da cidade. Os ingressos custam entre 46 e 133, 50 euros, equivalente a R$ 195 e R$ 500.

Na página de compra dos ingressos do show, Anitta é descrita como ‘estrela brasileira que rompe barreiras culturais por meio de sua música e performances energéticas e cativantes’.

(Foto: reprodução/ Facebook)

Este não será o único show da brasileira na Europa. Ela se apresentará dia 24 de junho em Lisboa, Portugal, no Rock in Rio, e dia 28 em Londres, Inglaterra, no famoso Royal Albert Hall, palco de artistas consagrados como Adele, Neil Young, Paul McCartney, Elton John e muitos outros.

Os shows de Anitta no velho continente são representados pela Live Nation, uma das maiores empresas de shows do mundo.

É poder que chama, né?

Fonte: Vírgula UOL