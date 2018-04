Animais também prestam homenagens ao Dia do Beijo

Leia maisCrocodilo ‘canibal’ que come outros crocodilos é visto na …

Neste dia 13 de abril, data em que se comemora o Dia do Beijo, nós fomos atrás de imagens que comprovam que o beijo não é um privilégio apenas dos humanos.

Nós descobrimos que os animais também beijam muuuito. Veja em nossa galeria com diferentes espécies envolvidas em um amor selvagem: focas, cangurus, macacos, e até beijos entre espécies diferentes.

Cuidado para não morrer de tanta fofura e feliz Dia do Beijo para todos nós. Apostamos que você sabe a melhor maneira de celebrar este dia.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Getty Images

Animais se beijando

Créditos: reproducao

Animais se beijando

Créditos: reproducao

Animais se beijando

Créditos: reproducao

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/BuzzFeed

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Zaroio

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Zaroio

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Zisomense.blogspot

Amor animal no dia de São Valentim

Animais também prestam sua homenagem ao dia do beijo

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Getty Images

Animais se beijando

Créditos: reproducao

Animais se beijando

Créditos: reproducao

Animais se beijando

Créditos: reproducao

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/Daily Mail

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Gostei.blog

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/BuzzFeed

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Amor animal no dia de São Valentim

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Zaroio

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Zaroio

Animais se beijando

Créditos: Reprodução/Zisomense.blogspot

Amor animal no dia de São Valentim

Animais também prestam sua homenagem ao dia do beijo

Créditos: Reprodução/The Telegraph

Mais galerias

Pescador faz parto de tubarão e solta 98 filhotes no mar

Fotos coloridas mostram cotidiano dos EUA nos anos 1950

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Pescador faz parto de tubarão e solta 98 filhotes no mar

Fotos coloridas mostram cotidiano dos EUA nos anos 1950

Bebê nasce com parte do crânio e cérebro faltando

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-553060’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL