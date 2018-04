Animação de Neymar Jr., criada por Maurício de Souza, estreia nesta terça na TV

(Foto: divulgação) Neymar Jr.

Nesta terça, 24, estreia a animação Neymar Jr., inspirada no craque brasileiro de futebol e criada pelo cartunista Maurício de Souza, da Turma da Mônica.

O 1º episódio de Neymar Jr. vai ao ar às 17h no intervalo da série The Loud House, no canal pago Nickelodeon. Serão ao todo 20 cápsulas inéditas de 1 minuto de duração cada que serão exibidas diariamente no mesmo horário.

Em comunicado, Mauricio de Souza mostrou estar empolgado com o novo personagem exibido na TV: “A alegria e jeito moleque do Neymar nos inspirou a criar seu personagem, quando ainda criança, quando os sonhos acontecem com maior intensidade. Assim, hoje ele se transformou em referência no esporte e os desenhos desenvolvidos para apresentação na Nick refletem isso tudo com muito humor e amor”.

Cenas de Neymar Jr., o desenho

(Foto: divulgação)

Fonte: Vírgula UOL