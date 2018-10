Angelina Jolie pode estar namorando o ator Keanu Reeves

Angelina Jolie e Keanu Reeves

Leia maisAnitta deixa de seguir ex no Instagram e flerta com jogador …Mais de 1,3 mil homens transformam cruzeiro em festa gigante de …

Muita gente ainda não superou o final do casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt, mas andam dizendo por aí que a fila andou para a atriz.

Segundo o tabloide australiano NW, a atriz estaria comprometida há mais de um ano com ninguém menos do que o ato Keanu Reeves.

A relação teria começado em julho de 201, depois que Jolie virou vizinha dele em Los Angeles, nos Estados Unidos.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

William Bonner e Fátima Bernardes

Casal anunciou a separação pelo Twitter após 26 anos de união nesta segunda-feira, 29 de agosto

Créditos: Reprodução / Instagram

Joelma e Chimbinha

Os líderes da Calypso foram casados por 18 anos e se divorciaram em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Alexandre Borges e Julia Lemmertz

O casamento de Alexandre e Julia chegou ao fim após 22 anos de união. Os atores anunciaram a separação em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo e Zilu

Zezé e Zilu se separaram em julho de 2012, após 30 anos de casados.

Créditos: Reprodução / Instagram

Taylor Swift e Calvin Harris

O casal ficou 1 ano e meio juntos e o público ficou arrasado quando eles decidiram terminar

Créditos: Reprodução / Instagram

Demi Lovato e Wilmer Valderrama

Por meio do Instagram, Demi Lovato e Wilmer Valderrama anunciaram o fim da relação de seis anos. “Percebemos que somos melhores como amigos. Obrigada aos fãs que nos deram carinho e apoio todos esses anos”, disseram

Créditos: Reprodução / Instagram

Luana Piovani e Pedro Scooby

Após cinco anos juntos, Luana Piovani e Pedro Scooby anunciaram a separação. Eles são pais de Dom, de quatro anos, e Bem e Liz de 11 meses

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Gentil e Matheus Braga

Eles começaram o namoro quando tinham 15 anos e ficaram casados por 5 anos. Os dois têm um filho de oito meses chamado Gabriel. Eles se separaram em abril de 2016

Créditos: Reprodução/Instagram

Cauã Reymond e Grazi Massafera

Cauã e Grazi foram casados por sete anos e são pais da pequena Sofia. O casal de margarina se separou 2013.

Créditos: Reprodução / Twitter

Jennifer Garner e Ben Affleck

O relacionamento dos atores durou 10 anos. Jennifer e Ben anunciaram a separação em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Justin Bieber e Selena Gomez

Entre idas e vindas, Justin e Selena namoraram por dois anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Kaká e Carol Celico

Após um casamento de 10 anos, o jogador e a empresária anunciaram a separação em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

O casal anunciou a separação em 2014. A união da atriz e do cantor durou 10 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Letícia Spiller e Marcello Novaes

O relacionamento do casal sensação de ‘Quatro por Quatro’ durou 4 anos. Os atores anunciaram a separação em 1999.

Créditos: Reprodução / Instagram

Ashton Kutcher e Demi Moore

Kutcher e Demi se separaram em novembro de 2011, após 8 anos de casamento.

Créditos: Reprodução / Twitter

Emma Stone e Andrew Garfield

O casal começou a ficar junto nos bastidores do filme ‘O Espetacular Homem-Aranha’, quando Garfield interpretou o herói Spiderman. O namoro durou 3 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Kristen Stewart e Robert Pattinson

A saga do casal ‘Crepúsculo’ durou 4 anos e chegou ao fim em 2013.

Créditos: Reprodução / Instagram

Cláudia Raia e Edson Celulari

Os atores globais se separaram em 2010, após uma união de 17 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Britney Spears e Justin Timberlake

Justin foi o primeiro namorado de Britney. O relacionamento dos ícones do pop durou 4 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Tom Cruise e Katie Holmes

Os astros de Hollywood se casaram em 2006 e se separaram em 2012.

Créditos: Reprodução / Instagram

Cleo Pires e Rômulo Neto

O casal de atores ficou três anos juntos. Ainda seguem amigos, mas os fãs lamentaram muito

Créditos: Reprodução / Instagram

William Bonner e Fátima Bernardes

Casal anunciou a separação pelo Twitter após 26 anos de união nesta segunda-feira, 29 de agosto

Créditos: Reprodução / Instagram

Joelma e Chimbinha

Os líderes da Calypso foram casados por 18 anos e se divorciaram em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Alexandre Borges e Julia Lemmertz

O casamento de Alexandre e Julia chegou ao fim após 22 anos de união. Os atores anunciaram a separação em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo e Zilu

Zezé e Zilu se separaram em julho de 2012, após 30 anos de casados.

Créditos: Reprodução / Instagram

Taylor Swift e Calvin Harris

O casal ficou 1 ano e meio juntos e o público ficou arrasado quando eles decidiram terminar

Créditos: Reprodução / Instagram

Demi Lovato e Wilmer Valderrama

Por meio do Instagram, Demi Lovato e Wilmer Valderrama anunciaram o fim da relação de seis anos. “Percebemos que somos melhores como amigos. Obrigada aos fãs que nos deram carinho e apoio todos esses anos”, disseram

Créditos: Reprodução / Instagram

Luana Piovani e Pedro Scooby

Após cinco anos juntos, Luana Piovani e Pedro Scooby anunciaram a separação. Eles são pais de Dom, de quatro anos, e Bem e Liz de 11 meses

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Gentil e Matheus Braga

Eles começaram o namoro quando tinham 15 anos e ficaram casados por 5 anos. Os dois têm um filho de oito meses chamado Gabriel. Eles se separaram em abril de 2016

Créditos: Reprodução/Instagram

Cauã Reymond e Grazi Massafera

Cauã e Grazi foram casados por sete anos e são pais da pequena Sofia. O casal de margarina se separou 2013.

Créditos: Reprodução / Twitter

Jennifer Garner e Ben Affleck

O relacionamento dos atores durou 10 anos. Jennifer e Ben anunciaram a separação em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Justin Bieber e Selena Gomez

Entre idas e vindas, Justin e Selena namoraram por dois anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Kaká e Carol Celico

Após um casamento de 10 anos, o jogador e a empresária anunciaram a separação em 2015.

Créditos: Reprodução / Instagram

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

O casal anunciou a separação em 2014. A união da atriz e do cantor durou 10 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Letícia Spiller e Marcello Novaes

O relacionamento do casal sensação de ‘Quatro por Quatro’ durou 4 anos. Os atores anunciaram a separação em 1999.

Créditos: Reprodução / Instagram

Ashton Kutcher e Demi Moore

Kutcher e Demi se separaram em novembro de 2011, após 8 anos de casamento.

Créditos: Reprodução / Twitter

Emma Stone e Andrew Garfield

O casal começou a ficar junto nos bastidores do filme ‘O Espetacular Homem-Aranha’, quando Garfield interpretou o herói Spiderman. O namoro durou 3 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Kristen Stewart e Robert Pattinson

A saga do casal ‘Crepúsculo’ durou 4 anos e chegou ao fim em 2013.

Créditos: Reprodução / Instagram

Cláudia Raia e Edson Celulari

Os atores globais se separaram em 2010, após uma união de 17 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Britney Spears e Justin Timberlake

Justin foi o primeiro namorado de Britney. O relacionamento dos ícones do pop durou 4 anos.

Créditos: Reprodução / Instagram

Tom Cruise e Katie Holmes

Os astros de Hollywood se casaram em 2006 e se separaram em 2012.

Créditos: Reprodução / Instagram

Cleo Pires e Rômulo Neto

O casal de atores ficou três anos juntos. Ainda seguem amigos, mas os fãs lamentaram muito

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1087991’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL