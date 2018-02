Angelina Jolie? Adele? Rihanna? Veja anônimos que são a cara de famosos

(Foto: Instagram) Chelsea Marr (Angelina Jolie), Emily Orofino (Adele) e Andele Lara (Rihanna)

Leia maisRihanna chega aos 30 anos; confira os looks mais excêntricos da …Rihanna posta foto bebê; veja mais famosos quando eram crianças

Imagine a seguinte situação: você está de boas andando na rua e de repente começam a te encarar porque te acham a cara da Rihanna? Ainda pedem para tirar foto junto, te seguem e insistem em lhe pagar umas bebidas porque você se parece com a cantora pop. Surreal, não? Isso acontece com a americana Andele Lara, que é a cara de RiRi. A própria já confirmou o fato ao Daily Mail: “Não passo um dia sem ouvir alguém me chamar de Rihanna na rua“.

Mas, calma que esse ‘problema’ é vivido por vários anônimos que são iguais à celebridades. A sueca Emily Orofino, por exemplo, se parece muito com Adele, e a jovem britânica Olivia Sturgiss sempre é confundida com a Taylor Swift. Tem até brasileira na lista: a modelo Gaby D’Avila poderia se passar por irmã da atriz Flávia Alessandra.

Também existem sósias ‘gente como a gente’ de Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Megan Fox, Ryan Gosling, e muitos outros. Dê uma olhada nas semelhanças:

Famosos e seus sósias anônimos

1 de 27

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Rihanna

Imagine ser igual a Rihanna? A americana Andele Lara é. Ela até já falou que as pessoas a confundem com a cantora na rua e homens querem lhe pagar bebidas.

Créditos: Instagram/ Divulgação

Taylor Swift

Olivia Sturgiss, a jovem britânica de 19 anos, se passa por Taylor Swift fácil.

Créditos: Divulgação/ Instagram

Angelina Jolie

Chelsea Marr é idêntica à atriz Angelina Jolie e está colhendo os frutos dessa semelhança absurda, com uns ~bicos~ de modelo mundo afora. Arrasou!

Créditos: Instagram

Flávia Alessandra

A modelo Gaby D’Avila só pode ser irmã da Flávia Alessandra. Fala sério, gente!

Créditos: Divulgação

Adele

A sueca Emily Orofino nem se parece quase nada com a Adele, né? o/

Créditos: Instagram/ Divulgação

Megan Fox

Sim, nós também temos a nossa Megan Fox! Essa é Claudia Alende, a vice Miss Bumbum que tem a cara da atriz Megan Fox

Créditos: Instagram

Ryan Gosling

Tem como multiplicar esse Ryan Gosling anônimo aí, por favor?

Créditos: Ranker/Reddit

Emma Watson

Quem não gostaria de se olhar no espelho um dia e reconhecer os traços da Hermione – ou Emma Watson, para os mais chegados?

Créditos: Ranker/Reddit

Julia Styles

Até o formato da boca dessa usuária do Reddit é parecido com o da atriz Julia Styles

Créditos: Ranker/Reddit

Michael Fassbender

Alô, Michael Fassbender, encontramos o seu irmão gêmeo anônimo!

Créditos: Ranker/Reddit

Leonardo DiCaprio

Esse moço, Konrad, é o gêmeo do Leo DiCaprio perdido na Suécia.

Créditos: Instagram

Scarlett Johansson

Deve ser bem chato andar na rua e ser comparada à Scarlett Johansson, não é?

Créditos: Ranker/Reddit

Aubrey Plaza

Essa usuária do Reddit conseguiu até copiar a cara de brava da Aubrey

Créditos: Ranker/Reddit

Nicole Kidman

A moça da esquerda é uma versão da Nicole Kidman mais “gente como a gente”

Créditos: Ranker/Reddit

James Franco

O moço da esquerda foi fotografado numa festa e imediatamente comparado ao ator. Os olhinhos puxados na hora de dar risada são mesmo muito parecidos!

Créditos: Ranker/Reddit

Andrew Lincoln

No caso de um apocalipse zumbi, sabemos que já existe um Rick Grimes solto por aí, para liderar a resistência.

Créditos: Ranker/Reddit

Ed Sheeran

Você achava que nunca mais iria encontrar um ruivinho tão charmoso quanto o Ed Sheeran? Ledo engano…

Créditos: Ranker/Reddit

Peter Linkage

E aí, quem é o preferido: o Peter Linkage de verdade ou seu sósia perdido?

Créditos: Ranker/Reddit

Jennifer Lopez

A bodybuilder Janie é a sósia anônima de JLo

Créditos: Instagram/ Divulgação

Michael C. Hall (o Dexter)

Um Dexter um pouco mais simpático, ali à esquerda

Créditos: Ranker/Reddit

Jane Krakowski

Socorro!!!!! Essa moça tem os mesmos traços finos da atriz Jane Krakowski, gente :O

Créditos: Ranker/Reddit

Bruno Mars

Inception de Bruno Mars

Créditos: Ranker/Reddit

Steve Buscemi

Bom, não sei se esse moço curte ser parecido com o Steve Buscemi, mas…

Créditos: Ranker/Reddit

Ricky Martin

Dois galãs! Um usuário anônimo do Reddit publicou essa foto e nós acreditamos que rolou o milagre da multiplicação com o Ricky Martin

Créditos: Ranker/Reddit

Woody

E quem disse que só famosos de carne e osso têm irmãos gêmeos perdidos no mundo? O Woody também faz parte dessa galera.

Créditos: Ranker/Reddit

Ivete Sangalo

Joseane Peixoto Sales é a cara de Ivete?

Créditos: Ranker/Reddit

Kristen Stewart

Lorena Cardoso acha que se parece com Kristen Stewart. Parece?

Créditos: Ranker/Reddit

Mais galerias

Famosos

Tattoos realistas de Rodrigo Catuaba

Famosos

Bruno Gagliasso será protagonista de novela

Famosos

#BruMar: fotos do casal queridinho do Brasil

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL