Anel de noivado de Lady Gaga pode ter custado mais de R$ 1 milhão

Lady Gaga

Lady Gaga anunciou esta semana o seu noivado com o agente Christian Carino. Porém, uma das coisas que mais chamou a atenção do público, foi o anel suntuoso de noivado que a cantora usou durante o evento Women In Hollywood.

O anel tem um pedra preciosa rosa com 12 diamantes brancos ao redor, que custou mais de R$ 1 milhão.

“O anel espetacular de Lady Gaga parece ser uma safira rosa de 6-7 quilates rodeada de diamantes que totalizam 3-4 quilates. Provavelmente a safira é de boa qualidade, sem tratamento”, disse o presidente da WP Diamonds ao E! Online.

Andrew Brown completou: “Parece ser uma safira Padparadscha, que no caso seria facilmente vendida por um valor que varia entre R$ 1,1 milhão a R$ 1,4 milhão”.

Fonte: Vírgula UOL