Anel de noivado de Justin Bieber e Hailey Baldwin custa R$ 1,9 milhão

Justin Bieber e Hailey Baldwin

Justin Bieber e Hailey Baldwin anunciaram recentemente que estão noivos. O pedido aconteceu durante as férias do casal nas Bahamas.

Segundo o TMZ, o dono da marca de joias Solow & Co., Jack Solow, disse que o anel tem um diamante de nada menos do que oito quilates!

Scooter Braun, agente de Bieber, ajudou o cantor a escolher a peça, que custou US$ 500 mil, cerca de R$ 1,9 milhão!

Fonte: Vírgula UOL