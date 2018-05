Andrew Lincoln, que interpreta Rick Grimes, vai sair de ‘The Walking Dead’

Andrew Lincoln, que vive Rick Grimes

Andrew Lincoln, que vive Rick Grimes de The Walking Dead, vai sair da série, informou o site Collider.

O ator vai aparecer em seis episódios da nona temporada e deixará a série. A maneira como ele deixará o seriado não foi revelada.

Andrew Lincoln estaria buscando novos desafios como ator e, por isso, resolveu deixar The Walking Dead.

Daryl Nixon (Norman Reedus) vai assumir o protagonismo da série a partir da nona temporada.

Fonte: Vírgula UOL