Andressa Urach fala sobre sexo antes do casamento: “é prostituição”

Andressa Urach gravou um vídeo para esclarecer dúvidas de alguns de seus seguidores no Youtube.

Convertida e frequentadora da Igreja Universal, ela sofreu um grave problema de saúde há alguns anos e quase morreu devido a aplicações de hidrogel.

A ex-modelo afirmou que gravou o vídeo para “tirar algumas dúvidas que ela tinha quando se converteu em relação à vida sexual”. “Lembrando que sua igreja fala que não, melhor obedecer. Minhas respostas são de acordo com a palavra de Deus”, avisou.

Segundo Andressa, sexo anal, na rua, a três e antes do casamento “é prostituição”. Ela também alerta que morar junto também é considerado prostituição.

Andressa ainda mandou um recado para as mulheres. A ex-modelo pediu que elas não se neguem a transar com o marido. “Tem que estar sempre disponível. Então, amiga, para com isso de dor de cabeça. Se está sem vontade, comece que você vai ficar. Relação sexual é maravilhosa, foi Deus que inventou”, afirmou.

