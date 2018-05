Anderson Silva posta foto treinando com ator de ‘Game of Thrones’ e agradece: ‘Uma honra’

(Foto: divulgação) Anderson Silva

Através de sua conta no Instagram, o brasileiro Anderson Silva resolveu relembrar de seus tempos em que ensinou artes marciais ao ator Jason Momoa, que interpretou Khal Drogo na série Game of Thrones e faz o super-herói Aquaman nos cinemas.

Na foto em preto e branco, o ex-campeão peso-médio do UFC e o ator estão de quimonos e sentados frente a frente. Na legenda, Silva escreveu: “Jason, muito obrigado! Estar ao teu lado podendo passar todo conhecimento marcial que adquiri durante toda a minha vida é uma honra. Obrigado, você tem uma família incrível e um coração fantástico!”

Confira o post:

(Foto: reprodução/ Instagram) Momoa e Anderson Silva

Fonte: Vírgula UOL