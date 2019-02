Anac interdita Aeroporto de Ipatinga por falta de segurança

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) interditou totalmente as operações no Aeroporto Usiminas, conhecido como Aeroporto de Ipatinga, devido à falta de segurança da pista. Localizado no município de Santana do Paraíso (MG), o aeroporto atende à região sudeste do estado.

Por meio de nota, a Anac informou que não é possível garantir que a pista do aeródromo reúna condições seguras para a operação de voos, em decorrência de informações apuradas pela área técnica da agência acerca de problemas existentes nas áreas pavimentadas do aeroporto.

“A Anac concluiu que não é possível garantir que o aeródromo reúne condições seguras para receber voos. A restrição perdurará até que o operador aeroportuário informe e comprove a correção das não conformidades, ou que tenha implementado as medidas mitigadoras que reduzam o risco a níveis aceitáveis”, disse a agência.

Na semana passada, a Azul Linhas Aéreas interrompeu os voos para o aeroporto por tempo indeterminado devido aos problemas na estrutura da pista. Com a suspensão das operações da empresa aérea, apenas os voos ligados aos programas Voe Minas, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), ainda operavam.

A Anac informou que abriu processo administrativo para avaliar se aplica medida cautelar ao aeroporto, que pertence ao estado, mas é operado pela empresa Socicam.

Fonte: Agência Brasil