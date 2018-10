Anac apura falta de energia no aeroporto de Salvador

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou hoje (16) que instaurou um procedimento administrativo para apurar as causas da queda de energia que causou atrasos em voos no Aeroporto Internacional de Salvador, na madrugada de segunda-feira (15). No total, 23 voos sofreram algum problema por causa da queda de energia.

De acordo com a agência, ao fim do processo “a concessionária poderá ser multada em percentual do seu faturamento anual, calculado com base no impacto causado na prestação do serviço aos passageiros, entre outros aspectos”.

A Anac informou que os fiscais que atuam no terminal comprovaram que o problema elétrico teve início 1h40, sendo restabelecido às 6h05 da manhã. Todos os serviços no aeroporto foram reestabelecidos por volta de 8h30.

Em nota, a Vinci, concessionária que administra o aeroporto, disse que a falta de energia foi causada pelo rompimento de um cabo subterrâneo de energia elétrica que alimenta o aeroporto.

Segundo a empresa, o serviço de reparo realizado pela empresa fornecedora de energia, a Coelba, durou cerca de 4 horas e 30 minutos em virtude da complexidade do serviço. O fornecimento foi restabelecido às 05h56.

A concessionária disse que está colaborando com as autoridades e informou que “já encaminhou todas as informações e dados sobre o ocorrido para a Anac, conforme determina o contrato de concessão. Além disso, aproveitamos para reafirmar empresa está 100% comprometida em cumprir com todas as suas obrigações contratuais”.

