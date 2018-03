Ana Maria Braga é flagrada limpando nariz em pano de prato que usaria depois

(foto: reprodução/vídeo)

Leia mais’Burrice’, critica Ana Maria Braga sobre matança de macacos por …De “cara lavada”, Ana Maria Braga faz yoga com a filha: “conexão …

Ana Maria Braga foi flagrada cometendo um deslize higiênico no programa Mais Você, da Rede Globo, exibido nesta sexta, 9. A apresentadora usou um pano de prato que estava em cima da mesa para limpar o nariz.

E tem mais: na sequência, o chef convidado usou o mesmo pano para enxugar o queijo antes de iniciar a receita.

Os telespectadores logo perceberam e se revoltaram na internet. “Momento nojento no programa ‘Mais Você’”, escreveu uma usuária do Twitter. “Esse queijo já era, está contaminado, eca!”, disse outra. Confira como foi:

Ana Maria Braga limpando o nariz no pano de prato

(Foto: reprodução/ vídeo)

Chef usando o mesmo pano para enxugar o queijo

(Foto: reprodução/ vídeo)

10 momentos de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’

1 de 11

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Portal PS

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

10 momentos de Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Créditos: Reprodução/Vídeo

Mais galerias

TV e Cinema

Bastidores do Oscar

Famosos

Oscar 2018

Famosos

Tônia Carrero

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL