Ana Maria Braga aparece com sapatão e Fernanda Gentil brinca: “Indireta?”

Fernanda Gentil e Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou no Mais Vocês desta quinta (05) uma bolsa super diferente, no formato de um tênis gigante. Fernanda Gentil, que entrou ao vivo da Rússia, achou engraçado e fez piada.

“Tava pensando até em mandar lá pra Rússia, mandar pra Fernandinha. Ela ia fazer um sucesso danado”, disse Ana Maria, antes de começar a conversa com a jornalista. “Tô aqui só pensando se realmente essa bolsa aí não foi uma indireta, mas tudo bem. Adorei a homenagem”, brincou.

Ana e Louro José caíra na risa. “Deixou quicando, eu cortei. Não poderia deixar passar”, finalizou. Para quem não sabe, Fernanda Gentil namora Priscila Montadon.



Fonte: Vírgula UOL